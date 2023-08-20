Kempo 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası şampiyonası yapılıyor

26 Ağustos Cumartesi günü 16.00 İskele Long Beach sahilinde başlayacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kupası şampiyonasına 6 üye kulüp ve ferdi müsabakalar yapılacak

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde iki Devlet tek Millet 30 Ağustos Zafer Bayramı kupası şampiyonası yapılıyor. 26 Ağustos Cumartesi günü 16.00 İskele Long Beach sahilinde başlayacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kupası şampiyonasına 6 üye kulüp ve ferdi müsabakalar yapılacak. Şampiyona alt minik, gençler, üst gençler, büyükler kızlar, erkeklerin katılacağı şampiyona 26 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00 da İskele Long Beach sahilinde başlayacak şampiyonada akşamı saat 21.00 de yapılacak açılış seromonisine üst düzey protokolün da katılması bekleniliyor.

5 BRANŞTA YARIŞMALAR YAPILACAK

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kupası KKTC şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, Kempo Kata, Grappling Kempo, Sabmission Kempo branşları olmak üzere 5 branşta yarışmalar yapılacak. 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin görev yapacağı şampiyona sabah saat 08:00 de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabaklar başlayacak.

TÜRKİYE KEMPO FEDERASYONDAN HEYET GELİYOR

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kupası şampiyonasına Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Halis Avşar ve beraberindeki heyetle birlikte 20 milli sporcu ile 25 Ağustos Cuma sabahı adamıza geliyor.

SEMİNER YAPILIYOR

İki Devlet Tek Millet 30 Ağustos Zafer kupası şampiyonası 25 Ağustos Cuma akşamı Kempo Federasyonu antrenman salonunda antrenör, hakem eğitim gelişim semineri yapılıyor. Seminere Türkiye Kempo Federasyon başkan yardımcısı İsmail Ekici, Kempo İstanbul İl başkanı Hamdi Kasal tarafından antrenör ve hakem semineri de yapılacak.

ANLAMLI ORGANİZASYON

Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, yıllık faaliyet programı içerisinde yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı kupası şampiyonasına 6 üye kulübün sporcuları anlamlı organizasyona katılacağını belirtti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kupası şampiyonası ilk kez İskele Long beach sahilinde açık alanda gerçekleştirileceğine vurgu yapan başkan Mehmet İngenç, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kupası şampiyonası etkinliğin düzenlenmesine destek olan katkı koyan herkese teşekkür etti.

