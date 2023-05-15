JiuJitsu’da büyük başarı

Ülkemizin başarılı JiuJitsu sporcularından oluşan kafile, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde düzenlenen “Cyprus Spring JiuJitsu Open 2023” turnuvasında büyük bir başarıya imza attılar. Sporcularımız
rakipleri karşısında göz alıcı performanslar sergilerken, toplamda 4 adet altın ve 1 adet gümüş
madalya kazandılar. Turnuvada alınan sonuçlar şu şekildedir.
LucasFigueiredo - Siyah Kuşak / +97 Kilo. Altın Madalya.
Mehmedaliİlkman – Siyah Kuşak / -73 Kilo. Gümüş Madalya.
Berk Ekensoy – Kahverengi Kuşak / -79 Kilo. Altın Madalya.
Tarık Rasljanin – Mor Kuşak / -85 Kilo. Altın Madalya.
YevheniiSobol – Beyaz Kuşak / -85 Kilo. Altın Madalya.
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