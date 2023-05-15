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JiuJitsu’da büyük başarı

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JiuJitsu’da büyük başarı
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Ülkemizin başarılı JiuJitsu sporcularından oluşan kafile, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde düzenlenen “Cyprus Spring JiuJitsu Open 2023” turnuvasında büyük bir başarıya imza attılar. Sporcularımız
rakipleri karşısında göz alıcı performanslar sergilerken, toplamda 4 adet altın ve 1 adet gümüş
madalya kazandılar. Turnuvada alınan sonuçlar şu şekildedir.
LucasFigueiredo - Siyah Kuşak / +97 Kilo. Altın Madalya.
Mehmedaliİlkman – Siyah Kuşak / -73 Kilo. Gümüş Madalya.
Berk Ekensoy – Kahverengi Kuşak / -79 Kilo. Altın Madalya.
Tarık Rasljanin – Mor Kuşak / -85 Kilo. Altın Madalya.
YevheniiSobol – Beyaz Kuşak / -85 Kilo. Altın Madalya.
 
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