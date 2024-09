İş birlikleri ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi konuşuldu

Yalova Spor Kulübü heyetinden ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’ne ziyaret

Yalova Spor Kulübü Başkanı Can Altınkaya ve bazı yönetim kurulu üyeleri, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Genel Sekreteri Abdullah Ekinci ile anlamlı bir görüşme gerçekleştirdi. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, eğitimde olduğu kadar sosyal sorumluluk projeleri ve spor faaliyetlerinde de öncü bir konumda bulunuyor. Görüşmede, iki kurum arasında iş birliği fırsatları ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi üzerine yapıcı fikirler ortaya kondu.

Toplantıda, Abdullah Ekinci’nin vizyoner bakış açısı ve yenilikçi yaklaşımları, Yalova Spor Kulübü heyeti tarafından büyük takdir topladı. ODTÜ Kuzey Kıbrıs'ın yalnızca eğitim değil, sportif ve kültürel faaliyetlerde de bölgeye öncülük etmeyi amaçlandığı vurgulandı.

Başkan Can Altınkaya, ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ın böylesine ileri görüşlü bir yönetim anlayışına sahip olmasıyla gurur duyduklarını ifade ederek, Abdullah Ekinci ile yapılacak her türlü iş birliğinin hem spor hem de eğitim alanında önemli bir sinerji yaratacağını belirtti.

Görüşme sonunda, Abdullah Ekinci’ye YSK amblemi hediye edildi.