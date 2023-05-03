İlk şampiyonlar, Ertuğrul ve Yakın Doğu İlkokulları

Cimnastikte ilk kez düzenlenen İlkokullararası Artistik Cimnastik Müsabakalarında, erkeklerde Şht. Ertuğrul İlkokulu, kızlarda Yakın Doğu İlkokulu takım şampiyonluklarını elde ettiler. Bireysel klasmanda erkeklerde Armin Sekizler, kızlarda Türkan Kılıç birinci oldular

KKTC Cimnastik Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde okul sporlarında bir ilki daha gerçekleştirdi.Cimnastikte ilk kez İlkokullararası (Küçükler) Artistik Cimnastik Müsabakaları düzenlendi. KKTC Cimnastik Federasyonu Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar büyük heyecana sahne oldu.Şampiyon Melekler anısına gerçekleştirilen İlkokullararası (Küçükler) Artistik Cimnastik Müsabakalarında bireysel klasmanda erkeklerde Şht. Yalçın İlkokulu’ndan Armin Sekizler, kızlarda ise Karaoğlanoğlu İlkokulu’ndan Türkan Kılıç birinci oldular.Erkeklerde bireysel katılım dışında takımsal klasmanda tek okul olarak yarışan Şht. Ertuğrul İlkokulu şampiyonluğu elde ederken kızlarda ise takım şampiyonluğunu Yakın Doğu İlkokulu (YDİ) elde etti.Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları ve takımlara kupaları bakanlık ile federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.KKTC Cimnatsik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, İlkokullararası (Küçükler) Artistik Cimnastik Müsabakaları ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:“Şampiyon Melekler anısına düzenlenen okul sporları sezonunda müsabakalara katılan tüm çocuklarımızı yürekten kutluyoruz.Bizler için çok önem teşkil eden müsabakanın, ilk olması ve farkındalık yaratarak bir sonraki seneye çoğalarak devam etmesidir. Bu müsabaka 10 bin çocuk hedefimize ulaşmamıza destek olacaktır. Bu güzelliğin oluşmasında başta çocuklarımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, antrenörlerimize, okul öğretmenlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.”1.Armin Sekizler Şht. Yalçın İlkokulu 11,40 16,55, Toplam27,952.Talha Küçük Şht. Tuncer İlkokulu 11,33 16,58, Toplam 27,913.Muhammet Y. Taşköprü Şht. Ertuğrul İlkokulu 11,35 14,93 Toplam 26,284.İbrahim Aras Çolak Şht. Ertuğrul İlkokulu 11,58 14,68 toplam 26,261 Türkan Kılıç Karaoğlanoğlu İlkokulu 19,08 17,90 Toplam 36,982 KaleriaPankratova Şehit İlker Karter İlkokulu 19,08 17,38 Toplam 36,463 Sahil Erbulut Yakın Doğu İlkokulu 18,98 17,40 Toplam 36.384 Almira Karataş Şht. Ertuğrul İlkokulu 18,68 17,10 Toplam 35,781 Şht Ertuğrul İlkokulu 77.871.Yakın Doğu İlkokulu 101.842. Şht Ertuğrul İlkokulu 84.443. Dr Fazıl Küçük İlkokulu 49.134. Necat British Alsancak 41.88