"Hedefim, Türkiye rekorunu kırmak"

:2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye adına yüksek atlama branşında yarışacak atlet Buse Savaşkan ile ilgili Merit Otel'de basın toplantısı düzenledi. Ayağındaki sakatlık nedeniyle toplantıya online katılarak açıklamalarda bulunan Savaşkan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Toplantıda Savaşkan'ın anne babası da yer aldı.

Buse Savaşkan, olimpiyatların her zaman hedefleri arasında olduğunu ve bunu başarabileceğine kendisinden çok çevresindekilerinin inandığını belirtti. Savaşkan, elde ettiği başarının genç nesil sporculara örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Genel Sekreteri Derya Atamer’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Savaşkan, Kıbrıs Türk halkını onurlandırmak ve kendisine verilen desteklerin karşılığını vermek için çalıştığını ifade etti.

Sakatlığı ile ilgili bir soru üzerine Savaşkan, Türkiye Şampiyonası esnasında ayağında küçük bir yırtık oluştuğunu, iyiye doğru gittiğini, iyileştirmeyi hızlandırmak masadıyla koltuk değneği kullandığını söyledi.

Doktoruyla yarın bir görüşmesi bulunduğunu ifade eden Savaşkan, her şeyin yolunda gittiğini ve olimpiyatlara kadar iyileşeceğine inandığını belirtti.

Yüksek atlama dalında yarışan Savaşkan, kişisel en iyi derecesinin 1.92, hedefinin ise Türkiye rekoru 1.95'i kırmak olduğunu belirtti.



Buse Savaşkan 7 yıldır ailesinden uzak kaldığını ve bunun çok zor olduğunu belirterek, annesinin hazırladığı yemekleri çok özlediğini ve başarılını ailesiyle kutlamayı çok istediğini kaydetti.



Genç sporculara tavsiyelerde bulunarak, kendilerine olan inançlarının yüksek tutmaları gerektiğini belirten Savaşkan, başarı için bazı şeylerden feragat etme gerektiğini ifade etti.

Balkan şampiyonasındaki yarışı unutamadığını kaydeden Savaşkan, ekibin kedisine verildiği destekle 1.92 atladığını kaydetti.



Savaşkan, Türkiye’den destek görüp göremediği sorusu üzerine, arkasında duran kurumun Kıbrıs Türk Atletizm Federasyonu olduğunu v e Cumhurbaşkanı ile Başbakanın hep destek verdiğin söyledi. Savaşkan, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yeni yeni destek vermeye başladığını kaydetti. Savaşkan, Olimpiyatlara gidebilme nedeninin “onların” arkasında durması olduğunu söyledi.



Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Buse Savaşkan’ın inanıp, güvendikleri sporculardan bir tanesi olduğunu ifade etti.

Savaşkan’ın başarısının yeni nesil sporculara hedeflerine ulaşabileceklerini gösterdiğini kaydeden Sakallı, Savaşkan’ın çok zor bir süreçten geçtiğini, 6-7 ay yurt dışında, kamlarda geçirdiğine vurguladı.





Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Derya Atamer ise Savaşkan’ın, dünya sıralamasında 29’uncu sırada olduğuna işaret ederek, bunun çok büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Atamer, olimpiyatlarda ilk kez yarışacak Şavaşkan’ın son bir yıl içerisinde katıldığı şampiyonalar ve başarıları hakkında bilgi verdi Atamer, Buse'nin 2 Ağustos'ta sabah yarışacağını kaydetti.

-Savaşkan'ın anne babası ve antrenörü



Basın toplantısında yer alan Buse Savaşkan’ın annesi Faika Savaşkan da Buse Savaşkan’a destek veren herkese teşekkür etti. Buse’nin her zaman hırslı ve başarılı biri olduğunu ifade eden Faika Savaşkan, kızıyla gurur duyduğunu belirtti.



Buse Savaşkan'ın babası İlhan Savaşkan da kızı Buse Savaşkan’ın Olimpiyatlara gitme hedefini başarabileceğine her zaman çok inandığını kaydetti. Son altı aylık sürecin çok zor geçtiğini söyleyen Savaşkan, Buse’nin kazandığı başarıları hakkıyla elde ettiğini kaydetti.

Buse Savaşkan’ın antrenörü Genadi Zuev de Buse Savaşkan’ın çok yetenekli bir atlet olduğunu ve çok daha büyük başarılar elde edeceğine inanç belirtti.