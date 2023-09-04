KKTC, Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’ndan şampiyonlukla döndü. Hazel Oraç, KKTC'nin ilk kadın Elit Pro Sporcusu oldu

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takım sporcuları Hazel Oraç, Emir Özekman ve Enver Mesutoğlu Romanya’nın Sibiu kentinde düzenlenen IFBB Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’na katıldı.Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Body Fitness kategorisinde şampiyon olan Hazel Oraç "Elit Pro Sporcusu" olma hakkını kazandı. Oraç, KKTC'nin ilk kadın Elit Pro Sporcusu oldu.Emir Özekman Vücut Geliştirme kategorisinde üçüncülük, Enver Mesutoğlu ise Men Physic kategorisi'nde beşincilik elde etti.Milli takım antrenörü Sel Sarıtaş ve uluslararası hakem Ali Dahlameroğlu da şampiyonada görev aldı.