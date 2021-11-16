Havalı Silahlarla hedefe attılar

Olimpik – Paralimpik Havalı Silahlar faaliyetleri, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksinde gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde başlayan Olimpik – Paralimpik Havalı Silahlar faaliyetleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Atıcılık Federasyonunun 05-06 Kasım tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksinde başlayan Olimpik – Paralimpik Havalı Silahlar müsabakalarının 1.Etabı Havalı Tabanca atışları başarılı sıralama puanları ve Genç Kızlar kategorisi sporcusu Emine Yontucu’nun yeni KKTC rekoru ile tamamlandıktan sonra dikkatler 12 – 13 Kasım tarihlerindeki Havalı Tüfek atışlara yönelmişti. Olimpik Havalı Tüfek Milli Sporcusu ve Alayköy A.A. Kulübü sporcusu Mehmet Olgun son Tokyo Olimpiyat Oyunlarında sporcu sıralama listesinde yer alan puana eş puan elde ederken, bu başarı atıcılık camiasında mutluluk kaynağı oldu.

Olimpik Havalı Tabanca ve Tüfeklerin kullanıldığı müsabakalarda atıcılar, sınırlı zaman içerisinde belirlenmiş atım sayısını ayakta duruş pozisyonunda 10 metre mesafede sabit duran daire puanlamalı kart hedeflere zamana karşı mücadele verip başarılı atışlar gerçekleştirdiler.

Müsabakalarda Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu (ISSF) ile Uluslararası Paralimpik Havalı Silahlar teknik kuralları ve Federasyonun müsabaka düzeni uygulandı.



