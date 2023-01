Haspolat İlkokulu’ndan, Gülen Tüfekçi’ye plâket

Haspolat İlkokulu futbol ve hentbol takımlarına 4 set forma yaptıran Tüfekçi Ltd, okul Beden Eğitimi öğretmenlerinin Beden Eğitimi derslerinde kullanmaları için de spor malzemeleri temin ederek okulun önemli ihtiyaçlarını gidermişti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlkokullar arası hentbol ve futbol birinciliklerinde mücadele Haspolat İlkokulu’na ülkemizin büyük şirketlerinden Tüfekçi Ltd forma ve malzeme sponsoru olmuştu.

Haspolat İlkokulu futbol ve hentbol takımlarına 4 set forma yaptıran Tüfekçi Ltd, okul Beden Eğitimi öğretmenlerinin Beden Eğitimi derslerinde kullanmaları için de spor malzemeleri temin ederek okulun önemli ihtiyaçlarını gidermişti.

İlkokullar arası Hentbol Birinciliği maçlarına başlayan Haspolat İlkokulu kız ve erkek takımları, Tüfekçi Ltdsponsorluğunda hazırlanan yeni formalarıyla mücadele ederlerken, Haspolat İlkokulu da Tüfekçi Ltd ve şirket direktörlerinden Gülen Tüfekçi’ye okul adına teşekkür etti.

Okulu ziyaret eden Gülen Tüfekçi’ye, Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma tarafından teşekkür plâketi ve teşekkür belgesi verildi.