Güzelyurt’ta engelleri aştılar

Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 8. Engel Atlama Müsabakası, Güzelyurt’ta Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 8. Engel Atlama Müsabakası, Güzelyurt’ta Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.

Toplam 6 kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası, 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorilerinde yarışıldı. Müsabakanın ikinci gününde ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorileri yapıldı.Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı.

Hafta sonu adeta bir karnaval havasında gerçekleşen yarışlara iki canlının aynı anda yaptığı sporu içeren müsabaka, çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.



