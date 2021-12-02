banner583
banner753
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
10 0
Hiç ders çıkarılmıyor
Hiç ders çıkarılmıyor
72 0
 
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
124 0
Delta varyantı hala baskın
Delta varyantı hala baskın
34 0
Ballond'Or ödülü Messi'nin
Ballond'Or ödülü Messi'nin
18 0
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
Tanınmış gurmeler DAÜ Turizm Fakültesi'nde Kıbrıs yemeklerini tattı
29 0
Ülkeyi kara sinekler istila etti
Ülkeyi kara sinekler istila etti
54 0
banner661
banner726

Güzelyurt’ta engelleri aştılar

banner476

Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 8. Engel Atlama Müsabakası, Güzelyurt’ta Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi

banner714
Güzelyurt’ta engelleri aştılar
banner721
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 8. Engel Atlama Müsabakası, Güzelyurt’ta Terzioğlu Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirildi.
Toplam 6 kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası, 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorilerinde yarışıldı. Müsabakanın ikinci gününde ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorileri yapıldı.Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı.
Hafta sonu adeta bir karnaval havasında gerçekleşen yarışlara iki canlının aynı anda yaptığı sporu içeren müsabaka, çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.