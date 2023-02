Gürkan “Eleştiriler, sosyal medya üzerinden yapılmamalı”

KTSYD Başkanı Burhan Gürkan “eleştirilerin ve değerlendirmelerin, sosyal medya ortamında değil de, bizzat Başkan’a veya Yönetim Kurulu üyelerine yapılmasının, eksikliklerin giderilmesi açısından daha yerinde olacağını düşünmekteyiz” dedi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Burhan Gürkan, yönetim kurulunun aldığı kararların sosyal medya üzerinden tartışmaya açılması sonrasında açıklamada bulundu.

Burhan Gürkan’ın açıklamaları şöyle: “Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu’nun 31 Ocak 2023 akşamı yapmış olduğu toplantısında almış olduğu kararların sosyal medya üzerinden tartışmaya açılması sonrasında, kamuoyunu bilgilendirmek için bu açıklamanın yapılması elzem olmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki, sosyal medya paylaşımlarıyla yapılan bazı eleştiriler bizleri derinden üzmüştür. Unutulmasın ki, KTSYD, 40 yıllık geçmişiyle KKTC’nin en köklü ve en güçlü sivil toplum örgütlerinden biridir. Bu güzide derneğimizin, kurulduğu günden beridir başkanlığını yapan ve yönetim kurullarında görev alan tüm arkadaşlarımız da bunun bilinci ve farkındalığıyla görev üstlenmişlerdir. Bu süreçte geçmişten günümüze dernek yönetim kadrolarında görev alan tüm isimlere bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederken, önümüzdeki süreçlerde de görev alıp da derneğimizi daha iyi noktalara taşıyacak olan başkan ve yöneticilerin de bu bilinçle görev üstleneceklerinden hiç kuşkumuz yoktur. KTSYD geçmişinde siyaset bulaşmadan yoluna devam eden ve her siyasi kesimi kucaklayan yapısıyla her zaman gurur duyduğumuz bir dernek olmuştur, bugün de böyledir, bundan sonra da bu yapısının bozulmaması için itina gösterilecektir. Derneğimizin Temmuz ayında yapılması takvimlendirilen ve KTSYD Tüzüğünde de belirtilen, Olağan Genel Kurulu’nda şu ana dek iki üyemiz, başkanlık adaylığını açıklamıştır. Uzun zamandan sonra, seçimli gireceğimiz genel kurulumuzda, her iki başkan adayının projeleriyle yarışması ve seçimin bize yakıştığı şekilde demokratik bir ortamda yapılacak olmasına inancımız tamdır. KTSYD Yönetim Kurulu olarak bizim tek gailemizin görevi teslim edeceğimiz son güne kadar hedeflediğimiz ve takvimlendirdiğimiz projelerimiz olduğunu da bir kez daha vurgulamak isteriz. KTSYD Yönetim Kurulu’nun 31 Ocak 2023 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında, derneğe üyelik başvurularını gerçekleştirmiş üç spor yazarının üyeliklerinin onaylanmasının seçim sürecine etki edebileceği yönünde eleştirileri de değerlendiren Yönetim Kurulu, bu eleştirileri haklı bulmuş ve son toplantıda yapılan üç üyeliği, genel kurul tarihinden sonra yeniden değerlendirilmek üzere “iptal” kararını da üretmiştir. Bu bilgiyi de bu vesileyle tüm kamuoyuna duyururken, genel kurul tarihine kadar yapılan üyelik başvurularını da genel kurul sonrasına kadar bekletme kararı alındığını da belirtmek isteriz. Bu değerlendirmeyi de genel kurul sonrasında göreve seçilecek başkan ve yönetim kurulu üyeleri yapacaktır. Derneğimizin daha ileriye taşınması amacıyla her bir üyemizden gelecek olan eleştirileri ve değerlendirmeyi, dikkatlice dinlediğimizi ve eğer bir yanlış veya eksiklik varsa giderilmesi için adım attığımızın altını çizerken, bu eleştirilerin ve değerlendirmelerin, sosyal medya ortamında değil de, bizzat Başkan’a veya Yönetim Kurulu üyelerine yapılmasının, eksikliklerin giderilmesi açısından daha yerinde olacağını düşünmekteyiz. Unutmayalım ki, KTSYD büyük emeklerle kurulan, güçlenen, emin adımlarla ve ayakları yere basan yapısıyla hepimizindir. Dernek başkanlığı ve yönetim kurulu üyelikleri gelip geçicidir, derneğimiz bakidir.”