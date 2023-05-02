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Güreşseverler Derneği’nde yeni başkan Prof. Dr. Murat Tezer

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Güreşseverler Derneği’nde yeni başkan Prof. Dr. Murat Tezer
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Güreşseverler Derneği’nin 17.olağan genel kurul toplantısında Prof. Dr. Murat Tezer başkan seçildi.
Lefkoşa Atatürk Stadyumu’ndaki Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde yer alan toplantı, 29 Nisan 2023 Cumartesi günü yapıldı. 
Yücel Hatay’ın divan başkanlığı, Ali Yiğit ve Mehmet Tüzel’in sekreterliğe getirilmesinden sonra raporlar sunuldu.
Son iki dönem başkanlık görevinde bulunan Doç. Dr. RifatReşatoğlu, faaliyet raporunu, Mehmet Tüzel de mali raporu okudu. Her iki rapor üyeler tarafından oybirliğiyle onaylandı. 
Güreşseverler Derneği’nin yeni organları da şöyle belirlendi:
YÖNETİM KURULU: Prof. Dr. Murat Tezer (başkan), Dr.ErhunTekakpınar (başkan yardımcısı), Mehmet Tüzel (muhasip), Ferhat Sekizler (sekreter), Ali Yiğit (sosyal işler). Yedek üyeler: Ferhat Yıldırım, Özmen Bozat, Ömer Çavuşoğlu.
DENETLEME KURULU: Doç. Dr. RifatReşatoğlu, Yücel Hatay, Mehmet Refikoğlu.
DİSİPLİN KURULU: Mehmet Öznacar, Hasan Hüreş, Celalettin Çağlayan.
 
 
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