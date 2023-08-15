Güreşçiler Bafra Plajında kozlarını paylaştı

BİRİNCİLER
61. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Bafra Halk plajında gerçekleştirilen Plaj Güreş müsabakalarında A.Yıldızlar Kategorisi (B Grubu) 2009-2011 doğumlu (Kızlar) 39-55 Kg. Nehir Dalcı, 56-65 Kg. Melek Demet, 76-85 Kg. Sıla Bozkurt, A.Yıldızlar kategorisi (A Grubu) 2008-2009 doğumlu takım klasmanında 120 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü, 39-55 Kg. Ardacan Yılmaz, 56-65 Kg. Emirhan Güngör, 66-75 Kg. Hüseyin Ayaz, 76-90 Kg. Yağız Tığ, 76-90 Kg. Eren İlkhan, B.Yıldızlar kategorisi (B Grubu), 2009-2011 doğumlu, takım klasmanında 80 puanla Lapta Türk Birliği, 39-55 Kg. Adem Mavideniz, 56-65 Kg. Kevin Akıntevi, 66-75 Kg. Muhammet Ahmet Kurtoğlu, 76-85 Kg. Hüseyin Sürek, 86-100 Kg. Enes Avcıoğlu, A. Büyükler kategorisi, 2006 ve daha büyük doğumlularda takım klasmanında 80 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi, 50-65 Kg. Ali Kurşun, 66-75 Kg. Serhat Atlı, 76-90 Kg. Vlademir Savinkov, 91-125 Kg. Mert Büyüköztürk birinci oldu.
Plaj Güreş Müsabakaları sonuçları şöyle:
A.Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2009 – 2011 doğumlu (Kızlar)
39-55 Kg.
- Nehir Dalcı
- Sevgi Gül Gebedek
- Melek Demet
- Hira Baydar
- Sıla Bozkurt
- Nilay Cicibaba
Takım Klasmanı:
1. Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü 120 Puan
2. Lapta Türk Birliği 80 Puan
3. Lefkoşa Güreş İhtisas Spor Kulübü 117 Puan
- Kg.
2. Ali Kemal Kırmızıyüz
3. Emrah Arlan
56-65 Kg.
- Emirhan Güngör
- Arda Sönmez
- Adil İlkan-Onur Durmuş
- Hüseyin Ayaz
- Yusuf Önder
- Emre Kırboğa-Ahmet Efekan
- Yağız Tığ
- Emin Arslan
- Enes Avcılar
- Eren İlkhan
- Muhammet Buğra
Takım Klasmanı:
1. Lapta Türk Birliği 80 Puan
2. Lefkoşa Güreş İhtisas Spor Kulübü 117 Puan
3. Ottoman 25 Puan
4. Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü 2 Puan
- Kg.
- Adem Mavideniz
- Resul Güngör
- Muhammet Elhami – Gökhan Demir
- Kg.
- Kevin Akıntevi
- Hüseyin Ekin
- Ömer Faruk Aktepe – Arda Denizderin
- Kg.
- Muhammet Ahmet Kurtoğlu
- Hüseyi Sürek
- Enes Avcıoğlu
Takım Klasmanı:
1. Doğu Akdeniz Üniversitesi 80 Puan
2. Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü 70 Puan
3. Özev 26 Puan
4. Ottoman 20 Puan
5. Lapta Türk Birliği 18 Puan
50-65 Kg.
- Ali Kurşun
- Rasim Aliyev
- İsmail Kurşun – Orhan Önen
- Serhat Atlı
- Atamyrat Balıyev
- Zeki Demir
- Vlademir Savinkov
- Hüseyin Tokdemir
- Ağabek Sevdal – Adnan Özcevher
- Mert Büyüköztürk
- Derda Torun
- İsmail İlkhan – Efe Yetimoğlu