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Güçver fark yarattı

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Güçver fark yarattı
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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası yüzme yarışlara katılanGüçver Su Sporları Kulübü farklı kategorilerde dereceler alarak, fark yarattı.
6 – 7 Kasım tarihleri arasında Atatürk’ü Anma Cumhuriyet Kupası yüzme yarışlarına 12 takımla birlikte katılan Güçver Su Sporları Kulübü yaş kategorilerinde elde ettiği önemli başarılarla dikkat çekti. Mağusa’da kapalı yüzme havuzu olmamasına rağmen Cumhuriyet Kupasında 3 altın madalya (birincilik), 7 gümüş madalya (ikincilik), 5 bronz madalya (üçüncülük) toplamda 15 madalya kazanan Güçver Su Sporları Kulübü kazandığı madalyalarla dikkat çekti.
Güçver Su Sporları KulübününCumhuriyet Kupası yüzme yarışlarında elde ettiği dereceler şöyle:
15-16 yaş 50 M Kurbağalama 2.si Boran İnce
14 yaş 400 M Serbest 2.si Ersoy Özgüvenel
14 yaş 100 M Sırtüstü 1.si PembenazAktu
13 yaş 100 M Kelebek 3.sü Eylül Aypar
13 yaş 50 M Serbest 3.sü Irmak İmam
11 yaş 400 M Serbest 3.cüsü Eylül Hüda
13 yaş 200 M Karışık 2.cisi Eylül Aypar
11 yaş 100 M Sırtüstü 2.cisi Ecrin Ada Tuğlu
14 yaş 200 M Karışık 1.si Öykü Kaya
13 yaş 50 M Kelebek 2.si Eylül Aypar
14 yaş 50 M Kelebek 1.si Öykü Kaya
14 yaş 200 M Serbest 3.sü Ersoy Özgüvenel
14 yaş 100 M Kurbağalama 3.sü Öykü Kaya
15-16 yaş 100 M Kurbağalama 2.si Boran İnce
14 yaş 200 M Sırtüstü 2.si PembenazAktu
 
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