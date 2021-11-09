Güçver fark yarattı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası yüzme yarışlara katılanGüçver Su Sporları Kulübü farklı kategorilerde dereceler alarak, fark yarattı.

6 – 7 Kasım tarihleri arasında Atatürk’ü Anma Cumhuriyet Kupası yüzme yarışlarına 12 takımla birlikte katılan Güçver Su Sporları Kulübü yaş kategorilerinde elde ettiği önemli başarılarla dikkat çekti. Mağusa’da kapalı yüzme havuzu olmamasına rağmen Cumhuriyet Kupasında 3 altın madalya (birincilik), 7 gümüş madalya (ikincilik), 5 bronz madalya (üçüncülük) toplamda 15 madalya kazanan Güçver Su Sporları Kulübü kazandığı madalyalarla dikkat çekti.

Güçver Su Sporları KulübününCumhuriyet Kupası yüzme yarışlarında elde ettiği dereceler şöyle:

15-16 yaş 50 M Kurbağalama 2.si Boran İnce

14 yaş 400 M Serbest 2.si Ersoy Özgüvenel

14 yaş 100 M Sırtüstü 1.si PembenazAktu

13 yaş 100 M Kelebek 3.sü Eylül Aypar

13 yaş 50 M Serbest 3.sü Irmak İmam

11 yaş 400 M Serbest 3.cüsü Eylül Hüda

13 yaş 200 M Karışık 2.cisi Eylül Aypar

11 yaş 100 M Sırtüstü 2.cisi Ecrin Ada Tuğlu

14 yaş 200 M Karışık 1.si Öykü Kaya

13 yaş 50 M Kelebek 2.si Eylül Aypar

14 yaş 50 M Kelebek 1.si Öykü Kaya

14 yaş 200 M Serbest 3.sü Ersoy Özgüvenel

14 yaş 100 M Kurbağalama 3.sü Öykü Kaya

15-16 yaş 100 M Kurbağalama 2.si Boran İnce

14 yaş 200 M Sırtüstü 2.si PembenazAktu

