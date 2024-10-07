Golfta çiftler şampiyonu Portakalcıoğlu-Emirzade çifti

Yeşilyurt CMC Golf Sahası'nda 6 Ekim Pazar gün Kulüp Ana Sponsoru Creditwest Bank katkıları ile gerçekleşen Cooper & Brady Four Ball Better Ball Çiftler Golf Turnuvası'nı Net 64 ile Engin Portakalcıoğlu / Olgun Emirzade Çifti kazandı. CMC Golf Kulübü tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Ian Cooper ve Steve Brady anısına düzenlenen turnuva, Strokeplay formatında 18 çukur ve % 90 handicap alınarak oynandı ve turnuvada Walter Resch / Ingrid Resch çifti Net 64 (back nine score) ile ikinciliği elde etti. Bob Hodge / Rainer Lehmann çifti ise 66 Net ile üçüncü oldu. Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Bob Hodge tarafından takdim edildi.
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