Ferit Açıkyıldız anıldı

Ötüken Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İskele Belediyesi, Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD katkıları ile,Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre’nin destekleri ile gerçekleştirilen merhum Ferit Açıkyıldızhalısaha anı futbol turnuvası tamamlandı. Ötüken Spor Kulübünde uzun yıllar futbolcu yönetici olarak çok önemli hizmetleri olan merhum Ferit Açıkyıldız anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuva iki kategoride gerçekleştirildi. İskele Belediyesi, Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD katkıları, Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre’nin destekleri ile gerçekleştirilen 8. Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvası yapıldı.

FUTBOL MASTERLERİ AÇILIŞ

8. Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvası Futbol Masterleri gösteri maçı ile başladı. Masterler gösteri maçında ÖtükenMasterleri ile Çayönü Masterleri arasında oynanan maçı Çayönü Masterleri 4-2 kazandı.

DERECELER

Kuzucuk halı sahasında 8 takımım katılımı ile oynanan 8. Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvası finalinde Los Galacticos, ÖtükenFC’yi 3-2 mağlup ederek turnuva şampiyonu oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Yeşil Otobüs FC, Dinamo Lapitos’u 3-1 mağlup ederek üçüncü oldu.

ÖDÜLLER

Ferit Açıkyıldız halı saha anı futbol turnuvasında dereceye giren takımlara kupalar katkı koyanlara plaketleri İskele Belediye başkan vekili Sefa Kurukafa, merhum Ferit Açıkyıldız’ın eşi Sıdıka Açıkyıldız, oğlu Ali Güllü Açıkyıldız, Ötüken Muhtarı Turgut Özyöre, Gülsün Hüdaoğluları tarafından verildi. Ayrıca turnuvaya yapmış olduğu katıklarından dolayı İskele Belediye başkan vekili Safa Kurukafa, turnuvaya desteği büyük olan köy muhtarı Turgut Özyöre’ye teşekkür plaketleri verildi.

8.Ferit Açıkyıldız Anı Turnuvasında Sıralama

1. LasGalaktikos

2. Ötüken FC

3. Yeşil Otobüs FC

4. Dinamo Lapitos