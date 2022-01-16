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Eskrim’de büyükler yarıştı

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Eskrim’de büyükler yarıştı
KKTC Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler KKTC Şampiyonası önceki gün (Cumartesi) gerçekleştirildi.
Girne Amerikan Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleştirilen Büyükler KKTC Şampiyonası oldukça çekişmeli geçerken şampiyonada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.
Dereceye giren sporculara madalyaları, federasyon genel sekreteri Ömer Aydın ve merkez hakem kurulu üyesi Müslüm Bulanık tarafından takdim edildi.
KADIN FLÖRE
1. Aybüke Aksoy (GAU Spor Kulübü)
2. İrem Kesim (GAU Spor Kulübü)
3. Tülay Kuruçolak (GAU Spor Kulübü)
3. Esma Nur Börekçi (Anafartalar Lisesi Eğitim ve Spor Kulübü)
ERKEK FLÖRE
1. Mehmet Efe Yılmaz (GAU Spor Kulübü)
2. Cemal Ege Lort (GAU Spor Kulübü)
3. Oğuzhan Beyoğlu (Şahlan Spor Kulübü)
3. Barış Asit (GAU Spor Kulübü)
 
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