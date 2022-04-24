Emre Özkaram’dan gururlandıran başarı

Vücut geliştirme sporcusu Emre Özkaram, Malta’da düzenlenen "IFBB Elite Pro Diamond Cup" Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Yarışması’nda podyuma çıktı.

Emre Özkaram, klasik fizik kategorisinde birinci seçilerek dünya şampiyonu oldu. Emre Özkaram başarısını sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“Vee başardık. IFBB Elite Pro olduktan sonra ilk Pro yarışım olan Malta’da düzenlenen IFBB Elite Pro Diamond Cup'ta zorlu line-up'ı geride bırakarak şampiyon oldum ve birde bir yaptım. Tarif edilemeyecek duygular içindeyim. Destek veren herkese teşekkürler”

