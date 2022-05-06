Doğukan, Açık Su Türkiye Şampiyonasında kulaç atacak

Türkiye Yüzme Federasyonu(TYF) tarafından Şubat ayında düzenlen Açık Su Milli Takım Seçme Müsabakasına katılarak Milli takıma girme başarısı gösteren Doğukan Ulaç, bu sefer 6-8 Mayıs 2022 tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek Açık Su Türkiye Şampiyonasında Su Sporları Federasyonu Açık Su Sorumlusu Osman Akkuş ile birlikte başarıyı kovalayacak.

