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Doğukan, Açık Su Türkiye Şampiyonasında kulaç atacak

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Doğukan, Açık Su Türkiye Şampiyonasında kulaç atacak
Türkiye Yüzme Federasyonu(TYF) tarafından Şubat ayında düzenlen Açık Su Milli Takım Seçme Müsabakasına katılarak Milli takıma girme başarısı gösteren Doğukan Ulaç, bu sefer 6-8 Mayıs 2022 tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek Açık Su Türkiye Şampiyonasında Su Sporları Federasyonu Açık Su Sorumlusu Osman Akkuş ile birlikte başarıyı kovalayacak.
 
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