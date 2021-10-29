Diyabete karşı koşacaklar

Diyabet Derneği, Atletizm Federasyonu ve Lefkoşa Başkent Lions Kulübü işbirliğinde “Sen koş, diyabet düşünsün” sloganı ile koşu düzenlenecek

Diyabet Derneği, Atletizm Federasyonu ve Lefkoşa Başkent Lions Kulübü işbirliğinde “Sen koş, diyabet düşünsün” sloganı ile 21 Kasım Pazar günü koşu düzenlenecek.

Yarışma 10 km kadın - erkeklerde 18 - 29 Yaş Kategorisi, 30 - 39 Yaş Kategorisi, 40 - 49 Yaş Kategorisi ve 50 Yaş ve Üzeri Kategorisinde düzenlenecek.“Sen koş, diyabet düşünsün” etkinliğine kayıtlar 18 Kasım 2021 mesai bitimine (16:00) kadar onlineve 80 TL bağış karşılığı yapılacak. Kayıt sonrasında, Diyabet Derneğinde yarışmacılara tişört ve yarışmacı numaraları taktim edilecek.

Yarışma Diyabet Derneği binası önünden başlayıp ayni yerde bitecek. Toplanma saati 07:30yarış başlangıcı saati ise 08:00 olacak. Takip edilecek güzergâh ise (Hastane çemberi ->Gönyeli çemberi -> Alayköy kamera öncesi yeni çember -> Gönyeli ağıllar çemberi -> Mor çember ->Yenikent belediye bulvarı (Sağa dönülecek) -> Etik hastanesi yolu üzerinden dernek binasına dönüş) olacak.

