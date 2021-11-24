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Diyabet koşusu yapıldı

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Diyabet koşusu yapıldı
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Diyabet Derneği ve Lefkoşa Başkent Lions Kulübü iş birliğinde “Sen koş diyabet düşünsün” sloganıyla koşu gerçekleştirildi.
Diyabet Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, 10 kilometrelik koşuda dereceye girenler Atletizm Federasyonu tarafından saptanarak açıklandı.
Koşuda dereceye girenler şöyle:
Erkeklerde
Genel klasmanda;
1. Veli Atikoğlu 0:38:24
2. Cemal İneci 0:39:41
3. Arif Zing 0:48:34
18-29 yaş aralığında
Ömer Faruk Kıcım 0:49.20
30-39 yaş aralığında
Ahmet Arnavut 0:50:28
Çağan Kutgüner 1:00:13
İsmail Cingöz 1:04:30
40-49 yaş aralığında
Bora Şen 0:53:52
Yalçın Bolayır 0:59:57
Ahmet Bolayır 1:02:55
50-59 yaş aralığında
Aziz Limasollu 0:54:48
Mustafa Tekakpınar 0:58:58
Fikret Akgüç 1:04:42
Kadınlarda
Genel klasmanda;
1. FionaAddington 1:05:13
2. Kadriye Depreli 1:06:18
3. BrigitteMarston 1:06:52
50-59 yaş aralığında
Jules Hall 1.21:18
60+ yaş aralığında
WendyMcduff 1:15:18
 
 

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Etiketler; #Diyabet #Lefkoşa Lions Kulübü
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