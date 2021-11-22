DAÜ’de şampiyon Samba Boys

DAÜ Uluslararası Halı Saha Turnuvasında, Naija FC takımını finalde mağlup eden Samba Boys takımı şampiyon oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen DAÜ Uluslararası Halı Saha Turnuvası, 8 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında, DAÜ Halı Saha Tesisleri’nde düzenlendi.

100’ün üzerinde farklı ülkeden öğrencisi bulunan DAÜ’dekiturnuvada öğrencilerden oluşan toplam 16 takım katıldı. 8 Kasım 2021 Pazartesi günü oynanan müsabakalar sonucunda çeyrek finale kalan 8 takım, 9 Kasım 2021 Salı günü karşı karşıya geldi ve yarı final oynamaya hak kazanan 4 takım, 11 Kasım 2021 Çarşamba günü mücadele etti.

Yarı finallerde rakiplerini yenerek final oynamaya hak kazanan Samba Boys takımı ile Naija FC takımı, 12 Kasım 2021 Perşembe günü düzenlenen final maçında karşı karşıya gelirken Samba Boys karşılaşmadan galip ayrılarak DAÜ Uluslararası Halı Saha Turnuvası’nın şampiyonu oldu.

Naija FC takımı ikinciliği elde ederken, yarı finallerde kaybeden iki takımın üçüncülük mücadelesi sonucunda Gunners takımı da üçüncülüğü elde etti.

