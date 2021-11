Çoban:10.000 çocuk hedefinde başarı kaçınılmaz

Erçin Çoban, federasyon yönetim kurulunun çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunurken, 10.000 çocuk hedefinde başarının kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı

Mustafa TÜRKOĞLU

KKTC Cimnastik Federasyonu asbaşkanı Erçin Çoban, federasyon yönetim kurulunun çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunurken, 10.000 çocuk hedefinde başarının kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı.

Erçin Çoban’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Böyle bir yönetim kurulu ekibi herkese nasip olmaz. Ekibimizde ego yok, kibir yok, makam derdi yok, özveri ise çoktur. Ekip işi muntazam ama hepsinden önemlisi aile olabilmeyi başaran bir ekibiz.

Her olumsuzluğa olumlu bir yaklaşım ile yaklaşan, her olumlu şeyden sonra arkasından gelebilecek olumsuzlukları düşünen kalbi temiz güzel bir camia yarattık. En tepeden bakarsan Hasan Sapsızoğlu başkanımın yansıttıkları, yaşattıkları ve yaptıkları ile birleşen güçlü bir Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun ürettiklerini büyük bir heves ile yürürlüğe koyan alt kurullarımız ve bu kurullarda canla başla uğraşan hocalarımız, hakemlerimiz, eğitimcilerimiz, sporcularım ve geleceğimiz olan çocuklarımız ile bu güzellik yaratıldı.

Karşılıksız sevgi, menfaatsiz ve çıkar üzerine kurulu olmayan bir yapı için aslında geldiğimiz ve geleceğimiz nokta hayal değildir. En kısa sürede de kendimize hedef olarak koyduğumuz 10.000 çocuk serüveninde başarı kaçınılmazdır.

Bugüne kadar gerek maddi gerekse de manevi olarak her zaman yanımızda bulunan çok değerli belediye başkanlarımıza, desteklerini biran olsun esirgemeyen çok değerli sponsorlarımıza, her kararımızda yanımızda olan camiamıza, çocukları spor yapmalarına olanak sağlayan değerli velilerimize teşekkür ederiz.

Ama en büyük teşekkürü hak eden mütevazi bir kişi var ki, en büyük emeği veren, en fazla zaman harcayan, bitmeyen enerjisini etrafına yayan, hiçbir olumsuzlukta pes etmeyen aksine herkese pozitif enerji saçan ve yukarıda yazdığım tüm bileşenleri bir araya getirip ortaya çıkan başarılı sonucun baş mimarı, heykeli dikilecek insan, sevgili federasyon başkanımız Hasan Sapsızoğlu’dur.”