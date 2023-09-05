CMC’de Yeşilyurt Open Şampiyonları Hasan Garabli ve John Atkins …

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 3 Eylül Pazar gün gerçekleşen Yeşilyurt Open Medal Golf Turnuvası Şampiyonları Hasan Garabli ve John Atkins oldu. Geçen yıllardan farklı olarak Handicapları 0-22 arası oyuncuların A; 23’den yüksek Handicaplı oyuncuların da B Kategorisinde yarıştığı ve Strokeplay formatında 18 delik ve coursehandicapın %95’i baz alınarak oynanan turnuvada A Kategorisinde Hasan Garabli 74 Net ile birinci oldu. Aydın Türker yine 74 Net (back nine score) ile ikinci olurken Hasan İlkay 75 Net ile ücününcülüğü elde etti.

B Kategorisinde ise John W. Atkins 65 Net ile birinci olurken, KeithGoddard 70 Net ile ikinciliği, RainerLehmann da 72 Net ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası, CMC Golf Kulübü Kaptanı Aydın Türker kazananların ödüllerini takdim etti.

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 10 Eylül Pazar gün aylık kulüp yarışması MonthlyMedal oynanacak.

