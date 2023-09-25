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CMC’de Monthly Medal Şampiyonu Rhona Atkins

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CMC’de Monthly Medal Şampiyonu Rhona Atkins
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CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 24 Eylül Pazar gün gerçekleşen aylık kulüp yarışması MonthlyMedal turnuvası Şampiyonu Net 66 ile RhonaAtkins oldu. Strokeplay formatında 18 delik ve coursehandicapın %95’i baz alınarak oynanan turnuvada Steve Neufeld 68 Net ile ikinci olurken Hasan Garabli yine 68 Net (back nine score) ile üçüncü oldu.
Turnuva sonrası, CMC Golf Kulübü Kaptanı Aydın Türker kazananların ödüllerini takdim etti. 
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 1 Ekim Pazar gün Cooper-BradyFourBallBetterBall Turnuvası gerçekleşecek. 
 
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