CMC’de JP Open Golf Turnuvası şampiyonu Keith Goddard

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 29 Mayıs Pazar gün sezonun önemli turnuvalarından biri yapıldı. 30 yıldır CMC Golf Kulübü Üyesi olan Hilton Otelleri eski Genel Müdürü Jean Pierre Mainardi’nin sponsorluğunda gerçekleşen ve Hilton Bodrum, Hilton İstanbul Bosphorus, Conrad İstanbul otellerinde konaklama ve bazı restoranlarda yemek gibi özel ödüllerin verildiği turnuvada Keith Goddard 42 Puan ile Net Birincisi oldu. Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i esas alınarak oynanan turnuvada JP Mainardi 40 Puan ile ikinci olurken 39 Puan ile Olgun Emirzade üçüncü oldu. Sinan Şemiler 39 Puan ve Back-nine score ile dördüncü olurken yine ayni skor ile Rainer Lehmann beşinciliği elde etti.

Turnuva’nın Gross Birincisi ise 27 Puan ile Hasan Garabli oldu. Turnuva’nın diğer ödülleri olan uzun vuruş ödülünü Steve Neufeld alırken, bayrağa en yakın vuruş ödülü de Keith Goddard tarafından kazanıldı. Turnuvada en az skor yapana verilen özel ödül ise Graham Paxton’a gitti.

Turnuva sonrası ödüller JP Mainardi tarafından kazananlara takdim edildi. Ödül töreninde JP Mainardi yaptığı konuşmada, 30 yıldan bu yana CMC Golf Kulübü üyesi olmaktan ve bu sıcak atmosferi üyelerle paylaşmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu, burada çok özel anıları olduğunu ve her zaman kendini evindeymiş gibi hissettiğini söyledi ve kazananları kutlayıp tüm katılanlara da teşekkür etti. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs’ın Uluslararası Golf Federasyonu’na dahil olmasında geçmişte önemli çabaları olan CMC Golf Kulübü Onursal Başkan’ı merhum Steve Brady’e bu turnuvayı adadığını söyledi.

