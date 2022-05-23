CMC Golf Kulübü Monthly Medal şampiyonu Şemiler

CMC Golf KulübüYeşilyurtsahasında 22 MayısPazar günü gerçekleşen aylık kulüp yarışması Monthly Medal Şampiyonu 61 net skorla Sinan Şemiler oldu.

Stroke play formatında 18 çukur ve oyu nhandicapının % 95’i baz alınarak oynanan oyunda 62 Net ile Jean Pierre Mainard ikinci olurken, Hasan Garabli 64 Net ileüçüncülüğüeldeetti. Turnuvasonrasıkazananlarınödülleri CMC Golf KulübüKaptanı Karl Crosby veKaptanYardımcısı Hasan İlkaytarafındantakdimedildi. CMC’de 29 MayısPazargün JP Open turnuvasıgerçekleşecek.

