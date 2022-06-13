CMC Golf Kulübü Aylık Kulüp Yarışması Şampiyonu Hasan İlkay

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 12 Haziran Pazar gün gerçekleşen aylık kulüp yarışması Monthly Medal Şampiyonu 67 Net Skorla Hasan İlkay oldu. Strokeplay formatında 18 çukur ve oyun handicapının % 95’i baz alınarak oynanan oyunda 68 Net ile Tony James Atkinson ikinci olurken, Mike Burgess de 71 Net ile üçüncülüğü elde etti.

CMC’de 19 Haziran Pazar gün 3 Club Competition yarışması gerçekleşecek.

