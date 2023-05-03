Cimnastikte liseler yarışacak

KKTC Cimnastik Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen liseler arası cimnastik yarışmalarının ikincisi 4 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda yapılacak olan liseler arası cimnastik yarışmaları saat 10:00’da başlayacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan liseler arası cimnastik yarışmalarının ilkinde kızlarda Irmak Demirtaş, erkeklerde Kıvanç Buba şampiyon olmuşlar, kızlarda takım birinciliği ise TED Koleji’nin olmuştu.



