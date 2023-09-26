Cimnastikte kulüpler ilk kez yarıştı

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ilklere imza atmaya devam ediyor. Cimnastikte ilk kez Bölgeler arası Kulüpler Artistik Cimnastik Müsabakaları yapıldı.

Müsabakalar, Güven Sigorta’nın katkılarıyla yapılırken, ilk Bölgeler arası Kulüpler Artistik Cimnastik Müsabakası Lefkoşa’da yapıldı. Lefkoşa kulüplerinin katıldığı müsabakalara Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Ayel Cimnastik Kulübü, Erbulut Cimnastik Kulübü ve Ada Cimnastik Kulübü katıldı.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Ayel Cimnastik Kulübü, Erbulut Cimnastik Kulübü ve Ada Cimnastik Kulübü’nden 243 sporcunun katıldığı müsabakalar Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Müsabakalar sonrasında kategorilerde dereceye giren kulüpler ve sporcuları, final müsabakalarında yarışacaklar.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yönetim kurulu ve Güven Sigorta müdürü Börte Barlasoğlu, müsabakalarda yarışan tüm çocukları, madalya ile ödüllendirdiler.

