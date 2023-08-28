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Cimnastikte Bölgeler Arası KKTC Şampiyonası yapılacak

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Cimnastik Federasyonu’nda Bölgeler Arası KKTC Şampiyonası için çalışmalar başladı

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Cimnastikte Bölgeler Arası KKTC Şampiyonası yapılacak
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KKTC Cimnastik Federasyonu, bir ilke daha imza atmaya hazırlanırken, ilk kez Bölgeler Arası KKTC Şampiyonası düzenleyecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki heyet,“Bölgeler Arası KKTC Şampiyonası” hazırlıkları çerçevesinde METGİN Ltd’i ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan şu açıklama yapıldı:
“Cimnastik Federasyonu olarak tarihimizde bir ilki daha yaparak düzenleyeceğimiz “Bölgeler Arası KKTC Şampiyonamız”için hazırlıklarımızı başlattık.
3 bölgemizde (Lefkoşa, Girne, Mağusa) yapılacak olan“Bölgeler Arası KKTC Şampiyonası” 23 Eylül’de Lefkoşa’da, 14 Ekim’de Girne’de ve 28 Ekim’de Mağusa’da yapılacak.
Şampiyonamızın Mağusa bölgemizdeki müsabakaların yapılmasını sağlayacak olan METGİN Ltd direktörleri Engin Yeşilada ve Derin Yeşilada, federasyonumuza ziyarette bulundu. Ziyarette yapılacak olan şampiyona için bilgi alışverişinde bulunduk.
Hedefimiz olan 10,000 çocuğumuza ulaşabilmek için her zaman yanımızda olan Derin Yeşilada, Engin Yeşilada ve METGİN Ltd. ailesine çok teşekkür ederiz.”
 
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