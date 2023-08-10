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Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak

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Cimnastikte bir ilk daha yaşanacak
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KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ilklere imza atmaya devam ediyor.
Ülke cimnastiğini birçok alanda düzenlediği yarışma ve gösterilerle geliştiren KKTC Cimnastik Federasyonu bu kez de bölgeler arası müsabaka yapacak.
İlk kez gerçekleştirilecek müsabakalar 3 bölgede yapılacak. Bölgelerde yapılan yarışmalarda dereceye girenler ise final yarışmasında buluşacaklar.
İlki 23 Eylül’de Lefkoşa’da yapılacak olan bölgeler arası müsabakaların ikincisi 14 Ekim’de Girne’de, 28 Ekim’de ise Mağusa’da gerçekleştirilecek.
 
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