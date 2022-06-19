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Cimnastikçiler, Sivil Savunma gecesine renk kattı

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Cimnastikçiler, Sivil Savunma gecesine renk kattı
KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüpler, bölgelerde düzenlenen etkinliklere katılıp, renk katmaya devam ediyorlar.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının Gazimağusa Müdürlüğü bünyesindeki, Halk Örgütü terhis töreninde MesaryaYıldızları Cimnastik Kulübü de gösteri sunarak geceye renk ve coşku kattı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Tarım Baknı Dursun Oğuz’un da katıldığı gecede,Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Müdürlüğü tarafındanKKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’na katkılarından dolayı plâket takdim edildi.
 
 
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