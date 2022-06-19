Cimnastikçiler, Sivil Savunma gecesine renk kattı

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüpler, bölgelerde düzenlenen etkinliklere katılıp, renk katmaya devam ediyorlar.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının Gazimağusa Müdürlüğü bünyesindeki, Halk Örgütü terhis töreninde MesaryaYıldızları Cimnastik Kulübü de gösteri sunarak geceye renk ve coşku kattı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Tarım Baknı Dursun Oğuz’un da katıldığı gecede,Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Müdürlüğü tarafındanKKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’na katkılarından dolayı plâket takdim edildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.