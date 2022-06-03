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Cimnastikçiler, Sivil Savunma gecesine coşku kattı

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KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı Lefkoşa Cimnastik Kulübü ile P and G Mağusa cimnastikçileri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının İskele Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk Örgütü terhis töreninde gösteri sundular

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Cimnastikçiler, Sivil Savunma gecesine coşku kattı
KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı cimnastikçiler, farklı etkinliklerde sahne almaya devam ediyorlar.
KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı Lefkoşa Cimnastik Kulübü ile P and G Mağusa cimnastikçileri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının İskele Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk Örgütü terhis töreninde gösteri sundular.
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte coşkulu bir gösteri yapan cimnastikçiler coşkuyla alkışlandılar.
Halk Örgütü terhis törenindeki gösterileri, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile asbaşkan Basri Aydoğan da izlediler.
 
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