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Cimnastikçiler sigortalandı

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Cimnastikçiler sigortalandı
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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, İstanbul'da düzenlenecek olan müsabakalar için İstanbul’agitmeden önce sporcuları ve antrenörlerin yurt dışı sağlık sigortalarını yaptırdı.
Hasan Sapsızoğlu, sporcuların ve antrenörlerin sigortalanması ile ilgili yaptığı açıklamada “Cimnastik Federasyonu olarak yapılacak müsabakalar için çocuklarımızı ve antrenörlerimizi sigortalayıp yaşanabilecek istenmeyen olaylar karşısında güvence altına aldık.
Çocuklarımızın ve antrenörlerimizin yurt dışı sağlık sigortalarının yaptırılmasında desteğini esirgemeyen ve onları covid19 da dahil karşılaşacakları sağlık problemlerine karşı sigortalayan Zirve Sigortaya teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
 
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