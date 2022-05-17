Cimnastikçiler, Güzelyurt’a renk kattılar

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı cimnastikçiler ülkenin birçok bölgesinde düzenlenen etkinliklere katılarak, etkinliklere renk ve heyecan katıyorlar.

Cimnastikçiler, Güzelyurt’ta bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde düzenlenen etkinliklere de katılarak gösterilerini sundular. Güzelyurt bölgesinde faaliyetlerini sürdüren SESDER ile Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde düzenlenen etkinliklerde güzel şovlar gerçekleştirdiler.



