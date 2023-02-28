Cimnastik – güreş işbirliği

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Güreş Federasyonu işbirliği yaparken, cimnastik sporcularına güreş eğitimi verilmeye başlandı.

KKTC Cimnastik Federasyonundan güreş eğitimlerinin yapılmaya başlanmasıyla ilgili şu açıklama yapıldı.

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak ülke sporumuza başarılı sporcular kazandırmak için yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde Güreş Federasyonu işbirliğine gittik.

Güreş branşımızda şampiyon sporcular yetiştirebilmek için Güreş Federasyonu başkanı Mehmet Öznacarve antrenörErhunTekakpınarhocamızın destekleri ile Cimnastik Federasyonumuza bağlı Lefkoşa CimnastikKulübü ve KKTC Kültür Dayanışma ve Spor Kulübümüzün elit erkek sporcuları cimnastik salonumuzda güreş çalışmalarına başladılar.

Yaptığımız planlamalarla Hedefe ulaşacağımızdan eminiz. Bu işbirliği için Mehmet Öznacarve antrenörErhunTekakpınar ile kulüplerimize çok teşekkür ederiz.”



