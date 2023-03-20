Cimnastik Federasyonu, katkıyı alamayınca, piyango düzenledi

KKTC Cimnastik Federasyonu oldukça yoğun bir sezon geçirmeyi planlamasına rağmen, devletten katkısını henüz alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi de devletten katkısını alamayınca, yurt dışında yarışmaya gidecek kafilenin masraflarını karşılamak için piyango düzenledi.

Hasan Sapsızoğlu, piyango düzenlemeleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Spor federasyonlarına devlet katkıları 4 dilimde verilmektedir. 2. dilimin günü yaklaşmasına rağmen yaşanan olumsuzluklar yüzünden maalesef federasyonlar henüz 1. dilimi almamıştır.

2023 yılı bütçelerinin yetersiz olduğunu birçok platformda dile getirmiş ancak maalesef bir çözüm bulamamıştık.

Bu sebeplerden ötürü 25 – 28 Mart tarihlerinde Antalya ‘da düzenlenecek olan Ritmik Cimnastik müsabakasına katılabilmek için çekiliş düzenleme kararı aldık. Çekilişten elde edilecek gelirle, uçak – konaklama – yemek ve ulaşım masraflarına kaynak yaratacağız.

4 sporcu, 1 antrenör ve 1 yöneticimizin uçak – konaklama – yemek ve ulaşım giderlerini karşılamak için desteklerinizi bekliyoruz. Piyangomuzun kazanan numarası 29 Mart tarihli Milli Piyango çekilişinin son iki rakamına göre olacak.”

