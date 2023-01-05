Cimnastik Federasyonu, hak ettiği katkıyı istiyor

Cimnastik Federasyonu, 2023 yılında hak ettiği devlet katkısını alarak çocuklara daha iyi hizmet etmeyi ve ülke sporunu geliştirecek projeleri hayata geçirmeyi hedeflediğini açıkladı

KKTC Cimnastik Federasyonu, 2023 yılında hak ettiği devlet katkısını alarak çocuklara daha iyi hizmet etmeyi hedeflediğini açıkladı.

KKTC Cimnastik Federasyonundan 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 yılından beklentilerle ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Cimnastik Federasyonu olarak 2022 yılı içerisinde yurt içi birçok organizasyon gerçekleştirip yurt dışında yapılan müsabakalara katıldık.

Yurt dışında minik kızlar – erkekler/ küçük kızlar – erkekler, yıldızlar ve gençler müsabakalarına katılım göstererek ülkemizi yurt dışındada başarılı bir şekilde temsil ettik.Her koşulda ve her yerde olarak çocuklarımızı motivasyon etmeye çalışarak seviyemizi yukarılara çekmeye çalıştık. Bu sayede çocuk sayımız 150’den 5000’i geçmiş durumdadır. Antrenör sayımız 119, kulüp sayımız 18 oldu. Ülkemizde 27 noktada taklalar atılmaya devam ediyor.

Bu kadar icraata rağmen 2022 yılı içerisinde devlet katkımız, 320,000 TL, yurt dışı katkımız ise 36,720 TL oldu. Yani toplamda 356,720 TL katkı alabildik. Faaliyet giderlerimiz ise 890,158,17 TL oldu. Aradaki fark ise 533,438,17 TL’dir.

Aradaki farkı değerli destekçilerimizin,sponsorlarımızın, iş insanlarımızın ve ailelerimizin desteği ile kapattık. Yönetim kurulu üyelerimizin de uğraşları sonucunda güzel bir yılı geride bıraktık. Bugüne kadar yanımızda olarak bizlere güç katan herkese çok teşekkür ederiz.

Yeni dönemde temennimiz hak ettiğimiz devlet katkısını alarak çocuklarımıza dahada iyi hizmet edebilmek, ülke sporunu geliştirecek projelerimizi hayata geçirmektir.”



