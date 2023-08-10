Cimnastik Federasyonu, başkan Sapsızoğlu’nun doğum gününü kutladı

KKTC Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklama ile bugün doğum günü olan federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun 47. doğum günü kutlandı.

KKTC Cimnastik Federasyonundan yayınlanan doğum günü kutlama mesajı şöyle:

“Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, adaletin, hukukun yanında olan, çocuklarımızın ve gençlerimize örnek ve ümidi olan, sporun ve başarının peşini bırakmayarak büyük bir özveri ile hiç yorulmadan çalışarak büyük bir aile yaratan, geçmiş ve gelecekteki emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz.

KKTC Cimnastik ailesi olarak başkanımız Hasan Sapsızoğlu’nun doğum gününü kutlar ailesi ile birlikte sağlıklı mutlu yaşlar dileriz.”

