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Cimnastik Federasyonu, antrenörlük kursu düzenleyecek

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Cimnastik Federasyonu, antrenörlük kursu düzenleyecek
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KKTC Cimnastik Federasyonu 10 Bin çocuğa ulaşma hedefi doğrultusunda cimnastiğe yeni antrenörler kazandırmayı hedefliyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu bu hedef doğrultusunda 1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursu düzenleyecek. 3 Mayıs – 21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan kursa yazılmalar başladı. 1600 TL kurs ücreti karşılığında devam eden yazılmalar 2 Mayıs’a kadar sürecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu düzenlenecek olan 1. Kademe Artistik Cimnastik yardımcı antrenörlük kursu ile ilgili yaptığı açıklamada, “10 Bin çocuğa ulaşma hedefimize ulaşabilmek için antrenör sayımızı artırmamız gerekmektedir. Bu nedenle de antrenörlük kursumuzu açtık. KKTC Cimnastik Federasyonu olarak büyüp, gelişmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
 
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