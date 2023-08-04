Cimnastiğe 22 antrenör daha

KKTC Cimnastik Federasyonu, 3 – 21 Mayıs tarihleri arasında düzenlemiş olduğu 1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunu başarılı bir şekilde tamamlayan antrenörlere, belgeleri verildi.

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda düzenlenen törenle ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Düzelenmiş olduğumuz antrenörlük kursunda başarılı olan 22 yeni takım arkadaşımızın aramıza katılmasıyla antrenör sayımız 150 oldu.

150 eğitmenimiz ile birlikte 10,000 çocuğumuza ulaşabilmek için çalışmalarımıza hız vereceğiz.

Kursumuzun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür eder, kursta başarılı olan antrenörlerimize başarılar dileriz.”



