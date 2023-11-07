Celal Yırık’ın ödülü verildi

Güreşseverler Derneği tarafından 18.Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen Celal Yırık’ın plaketi verildi.

Tedavisini İngiltere’de sürdüren Celal Yırık ülkeye gelemediği için plaketini kardeşi Hüseyin Yırık aldı.

KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı merhum Rifat Şener’i anma ve ödül töreni, 3 Kasım 2023 Cuma günü Atatürk Öğretmen Akademisi’nde düzenlendi.

Açılış konuşmasında Güreşseverler Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tezer, ödül almaya hak kazananları kutlayarak şöyle konuştu:

“Osmanlılarda güreş, eski Türklerin uygulamalarının bir uzantısıdır. Kıbrıs Türkleri, ülkemizde de ata sporu güreşe İngiliz döneminde ve sonrasında ilgi göstermiştir.

Merhum Rifat Şener, güreş sporunun örgütlendirilerek ileri götürülmesinde en önemli isimlerden biridir. Onun adını yaşatmayı ve güreşe hizmet verenleri ödüllendirmeyi görev bildik.

Güreş sporunun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve yüceltilmesi konusunda Güreşseverler Derneği olarak katkı koymaya çalışıyoruz. Ancak güreş sporunun gençler için önemi düşünüldüğünde hükümetler tarafından bu spor dalına daha çok katkıda bulunulması gerekiyor.”

Rifat Şener’in BRT’de yayımlanan videosundan özet görüntüler yansıtıldıktan sonra ödül takdimi yapıldı.

Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam tarafından Celal Yırık’ın kardeşi Hüseyin Yırık’a takdim edildi.

Güreş sporuna katkıları dolayısıyla dernek üyeleri Hüseyin Kavaz, Mehmet Öznacar, Mesut Ayar ve Ali Yiğit’e de Onur Belgesi sunuldu.

