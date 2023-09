Çağkan Yapı-İskele Sistemleri Kupası Şampiyonu “Pusat”

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği’nin organize ettiği sezonun dördüncü koşusu olan Çağkan Yapı-İskele Sistemleri Kupası Koşusunu; Yaşar Ömerağa’nın sahibi olduğu ve Jokeyi Ahmet Ömerağa Pusat isimli at kazandı

Kıbrıs Türk At Yarışları (KTAY)’ın organize ettiği At Yarışlarında, sezonun dördüncü Koşu Tertibi, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri Ltd. Sponsorluğunda Pazar günü gerçekleşti. Alayköy Hipodromu’nda gerçekleşen koşularda nefes kesen anlar yaşandı. Seyirci katılımı olarak da sezonun en çok ilgi gören At Yarışı organizasyonu olan 17 Eylül tarihli Çağkan Yapı-İskele Sistemleri Kupası Koşusunu; Yaşar Ömerağa’nın sahibi olduğu ve Serkan Ömerağa’nınantrene ettiği Pusat isimli at, jokeyi Ahmet Ömerağa ile şampiyonluğa uzandı. Öte yandan; B1 Grubu’nda, Hatice Dereseven’in sahibi olduğu ve Biray Dereseven’inantrene ettiği BOLDY isimli at, jokeyi K. Tsiakk ile birincilik elde etti. B2 Grubu’nda ise, Erdal Coşkun’un sahibi olduğu ve aynı zamanda antrenörlüğünü de Erdal Coşkun’un yaptığı DELAMO isimli at, jokeyi Adnan Dayı ile birincilik elde etti. Üç farklı grup halinde tertip edilen koşuların resmi sonuçlarının tam listesi ise şöyle:

B1 Grubu

1- Boldy

2-Puma

3- Molly

A Grubu

1-Pusat

2- Thomas Boy

3- Poyraz

B2 Grubu

1-Delamo

2-Doru

3-Neo