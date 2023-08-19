BRT anısına yarıştılar

BRTK 60.Kuruluş Yıldönümü Taekwondo, Karate, Budo Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı

Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun 60. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu ile işbirliğinde BRT 60. Yıl Taekwondo Şampiyonası düzenlendi.

Dün(Cuma)Düzenlenen BRTK 60.Kuruluş Yıldönümü Taekwondo,Karate,Budo Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin Başkanlığında Serdar Çakır,Ferhat Jorayev’den oluşan hakem heyeti yönetti.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve BRTK Genel Müdürü Meryem Özkurt verdiler.



BAYANLAR HYONG SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Utku Kavin Yeleğen 2. TuvanaYeleğen 3. Emine Şahin Beyza

2.Kategori: 1. Miray Mafraoğlu 2. Zeynep Vera Eyice 3. Dua Rezwan Zaman

3.Kategori: 1. Öncel Alyanak 2. Defne Okçu 3. Nina Hordeinko

4.Katagori: 1. Elif Baştaş 2. Aneila Belen 3. Şevin Berfin Güngör

5.Kategori: 1. Zehra Bilge Bayram 2. Zeliha Arpacıoğl 3. Eda Kayalar

6.Kategori: 1. Açelya Ergin 2. Enise Püsküllü 3. Hira Kürekçi

7.Kategori: 1. Havin Yılmaz 2. Zehra Naz Ağan 3. Melek Ünver

8.Kategori: 1. Ayşe Bulut 2. Zeynep Kürekçi 3. SpellanaGankama

9.Katagori: 1. Zeynep Keskin 2. Ayşenur Çakır

10.Katagori: 1. Hatice Alyanak 2. SureyyaBahaeluyi

ERKEKLER HYONG SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Azat Emircanov 2. Mehmet Tosun 3. Şiyar Ayaz Güngör

2.Kategori: 1. Boran Niyazi Dinçkuyucu 2. Baran İlhan Dinçkuyucu

3.Kategori: 1. Mustafa Zana Bayram 2. Ali Efe Günay 3. Yağız Sarıkurt

4.Kategori: 1. Emrullah Baştaş 2. Ali Ersoy 3. Miran Kutlu

5.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Orhan Yorgancıoğlu 3. Damir Dinçer

6.Kategori: 1. Öskay Ramiz 2. Şakir Atınç Yağızsoy 3. Lukas Zorba

7.Kategori: 1. Kerim Karpuz 2. Reza Golmohammadzade 3. Muhammad Y.Jollah

8.Kategori: 1. NikitaGordeev 2. Yunus Emre Tomak 3. Tuğra Tığ

9.Kategori: 1. Atlas Ersoy 2. Sam Norouzi 3. Ahmet Alp Hopurcuoğlu

KATA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Aleksandra Khomyshina 2. DaryaCelalettioğlu

2.Kategori: 1. Ali Achilov 2. Amir DDovletov 3. Davut Charyyev

3.Kategori: 1. Deniz Güneş Dinçer 2. GeorgiyVoronov 3. Konstantin Fedosyuk

4.Kategori: 1. Mikhail Khomyshina 2. DanilaTyutyugin 3. Alexander Molodtsov

5.Kategori: 1. Emirhan Rajapov

