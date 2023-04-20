Bisikletçilerden "Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği"ne destek

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, tüm bisiklet kulüplerinin katkısıyla Lefkoşa -İskele- Mağusagüzergahında yapılan sürüşten elde edilen gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandığını açıkladı.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı bisiklet sürüşünden elde edilen 240 bin TL Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği temsilcisine takdim edildi.

