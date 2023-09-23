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Bisiklet Federasyonu’nda Yalızat yeniden başkan

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Bisiklet Federasyonu 16. Genel Kurulu Federasyona bağlı üye kulüplerin temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Başkanlığa tek aday olan Salih Yalızat yeniden getirildi

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Bisiklet Federasyonu’nda Yalızat yeniden başkan
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Bisiklet Federasyonu 16. Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği binasında, federasyona bağlı üye kulüplerin temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Genel kurulda divan başkanlığını Sedat Kılıç yaptı.

İlk olarak faaliyet raporu okunarak onaylandı. Daha sonra ise mali rapor okundu ve üyelerin onayına sunuldu. Mali rapor da onaylandı. Başkanlık seçiminde ise tek aday olan mevcut başkan Salih Yalızat, üyelerin oybirliğiyle yeniden başkanlık görevine getirildi.
Bu arada disiplin ve denetleme kurulları da katılım yapan üyeler arasından seçildi. Yönetim Kurulu ve görevlendirmelerin ise Başkan Salih Yalızat tarafından önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi. Genel kurul dilek ve temenniler maddesiyle son buldu.
 
 
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