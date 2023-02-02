banner913
banner885
KTSYD Kupası’nda final günü
KTSYD Kupası’nda final günü
6 0
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
7 0
 
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz"
10 0
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
11 0
Aslan geriden gelip kazandı
Aslan geriden gelip kazandı
13 0
Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı
Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı
7 0
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
14 0
banner915

Birkan Uzun Cimnastik Salonuna tribün yerleştirildi

banner476

banner825
Birkan Uzun Cimnastik Salonuna tribün yerleştirildi
KKTC Cimnastik Federasyonu ile Akçay Muhtarlığı işbirliğinde Akçay köyünde yapımı devam eden Birkan Uzun Cimnastik Salonuna tribün yerleştirildi.
Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Birkan Uzun Cimnastik Salonuna tribün yerleştirilmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı.
“Birkan Uzun Cimnastik Salonumuza yerleştirmek için Lefkoşa’da bulunan açılır – kapanır tribünümüzü salon içerisine yerleştirmiş bulunmaktayız.
Tribünün taşıma işlemini sağlayan ve isminin açıklanmasını istemeyen değerli destekçimize çok teşekkür ederiz. Bu güzelliğin oluşmasına katkı koyan herkesi açılış günü yanımızda görmek istiyoruz.
Sizlerin bu desteği sayesinde aşamayacağımız engel yok iyi ki varsınız. Hep birlikte çocuklarımız için yapacak çok işimiz vardır. Çalışmaya devam edeceğiz.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.