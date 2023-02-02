KKTC Cimnastik Federasyonu ile Akçay Muhtarlığı işbirliğinde Akçay köyünde yapımı devam eden Birkan Uzun Cimnastik Salonuna tribün yerleştirildi.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Birkan Uzun Cimnastik Salonuna tribün yerleştirilmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı.

“Birkan Uzun Cimnastik Salonumuza yerleştirmek için Lefkoşa’da bulunan açılır – kapanır tribünümüzü salon içerisine yerleştirmiş bulunmaktayız.

Tribünün taşıma işlemini sağlayan ve isminin açıklanmasını istemeyen değerli destekçimize çok teşekkür ederiz. Bu güzelliğin oluşmasına katkı koyan herkesi açılış günü yanımızda görmek istiyoruz.

Sizlerin bu desteği sayesinde aşamayacağımız engel yok iyi ki varsınız. Hep birlikte çocuklarımız için yapacak çok işimiz vardır. Çalışmaya devam edeceğiz.”

