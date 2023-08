Biniciler karnaval havasında yarıştı

Binicilik Federasyonu 2023 sezonu VII. Ayak Engel Atlama Müsabakası Karaoğlanoğlu’nda Tunaç Atlı Spor Kulübü’nde 26-27 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşti.

Toplamda altı kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası Cumartesi günü 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorisi olarak yapıldı. Müsabakanın ikinci günü olan Pazar günü ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorisi olarak gerçekleşti.

Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı. Hafta sonu adeta bir karnaval havasında yapılan yarışlar çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.

Müsabaka sonuçları ise şu şekilde:

70 CM X-POLE

KULÜP BİNİCİ AT

1. Aner ASK Kaya Alpakın Oscar

2. Tunaç ASK Erel Aktül Gypsy

3. Aner ASK Mehmet Aner Miracle

70 CM

5-12 YAŞ KATEGORİSİ

1. Rüzgar ASK Deren Gücel Layla

2. Aner ASK Kaya Alpakın Oscar

3. Tunaç ASK Rüzgar Tunaç Zoe

12-14 YAŞ KATEGORİSİ

1. Ferdi Francescha Haigh Joker

2. Tunaç ASK Ödül Çıralı Troy

3. Aner ASK Süreyya Çakır Miracle



90 CM

12-14 YAŞ KATEGORİSİ

1. Çelebi ASK Nerin Batıbeniz Dolmen Delgati

2. Ferdi Francescha Haigh Joker

3. Tunaç ASK Doruk Tunaç Zorba

15-18 YAŞ KATEGORİSİ

1. Çelebi ASK Ali Toruntay Kite

2. Çelebi ASK Nilgün Çelebi Mustang

3. Ferdi Talessa Floyd Joker

18+ YAŞ KATEGORİSİ

1. Aner ASK Doğa Çobanoğlu Musketar

2. Çelebi ASK Osman Veli Adora

3. Ferdi Merve Falyalı Enrico

GENEL KLASMAN

1. Çelebi ASK Nerin Batıbeniz Dolmen Delgati

2. Ferdi Francescha Haigh Joker

3. Çelebi ASK Ali Toruntay Kite

80 CM

5-12 YAŞ KATEGORİSİ

1. Tunaç ASK Rüzgar Tunaç Troy

2. Rüzgar ASK Deren Gücel Layla

3. Tunaç ASK Rüzgar Tunaç Zeus

12-14 YAŞ KATEGORİSİ

1. Royal ASK Azra Göksan Nazlı

2. Tunaç ASK Tanem Aktül Jack

3. Aner ASK Tanem Boytam Venüs

15-18 YAŞ KATEGORİSİ

1. Çelebi ASK Sedef Bozkaya Adora

2. Rüzgar ASK İldem Muhip Mia

3. Tunaç ASK Ereze Aktül Michell



18+ YAŞ KATEGORİSİ

KULÜP BİNİCİ AT

1. Aner ASK Çise Aysel Çavuş Mr Marley

2. Aner ASK Zehra Çakır Arseniyos



100 CM

12-14 YAŞ KATEGORİSİ

1. Tunaç ASK Doruk Tunaç Hercules

2. Tunaç ASK Doruk Tunaç Zoe

3. Çelebi ASK Nerin Batıbeniz Dolmen Delgatti

15-18 YAŞ KATEGORİSİ

1. Çelebi ASK Nilgün Çelebi Mustang

2. Çelebi ASK Ali Toruntay Kite

3. Tunaç ASK Batuhan Özbek Güneş

18+ YAŞ KATEGORİSİ

1. Çelebi ASK Osman Veli Albert HF

GENEL KLASMAN

1. Tunaç ASK Doruk Tunaç Hercules

2. Çelebi ASK Nilgün Çelebi Mustang

3. Çelebi ASK Osman Veli Albert HF

120 CM

12-14 YAŞ KATEGORİSİ

1. Tunaç ASK Doruk Tunaç Hercules

18+ YAŞ KATEGORİSİ

1. Çelebi ASK Osman Veli Albert HF

GENEL KLASMAN

1. Tunaç ASK Doruk Tunaç Hercules

2. Çelebi ASK Osman Veli Albert HF