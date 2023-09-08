Berova: “Gurur ve iftihar kaynağısınız”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, uluslararası yarışlarda başarılar elde eden Kıbrıslı Türk milli yüzücü Doğukan Ulaç’ı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Berova, uluslararası başarılar elde eden tüm sporcuların Kıbrıs Türk halkının gurur ve iftihar kaynağı olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Berova, Doğukan Ulaç gibi, birçok branşta uluslararası başarılar elde eden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını dalgalandıran, genç, inançlı, azimli ve başarılı sporcuları ve yöneticileri kutladığını ifade ederek, “KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargolara rağmen uluslararası başarılarınızla Kıbrıs Türk halkının gurur ve iftihar kaynağı oldunuz” dedi.

Ulaç

Milli yüzücü Doğukan Ulaç da konuşmasında, 20 Ağustos’ta İstanbul’da Boğaziçi Yüzme Maratonu’nda 1’incilik, 26 Ağustos’ta ise Türkiye Milli Takımı adına Kuzey Makedonya’da Ohrid International Swimming Marathon organizasyonunda turnuvayı 4’üncülükle tamamladığını hatırlatarak, bundan sonraki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ulaç ayrıca, elde edilen başarıların, ilham kaynağı olmasını dile getirerek, emeği geçen hocalarına ve destek veren herkese teşekkür etti.



