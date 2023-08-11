BEM Onur Kandili adını yaşatmaya devam ediyor

Elim bir deniz kazası sonucu 10 yıl önce aramızdan ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına gerçekleştirilecek olan U12 Anı Futbol Turnuvası12-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, merhum Onur Kandili anısına U12 (2011 doğumlu) anı futbol turnuvası düzenliyor. Elim bir deniz kazası sonucu 10 yıl önce aramızdan ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına gerçekleştirilecek olan U12 anı futbol turnuvası Boğaz Endüstri Madencilik Ltd’in ana sponsoruluğunda gerçekleştiriliyor.

6 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Spor kompleksi içerisinde yer alan ve “Onur Kandili doğal çim zeminli halı sahada” gerçekleştirilecek olan Onur Kandili U12 (2011 doğumlu) anı futbol turnuvası geleneksel olarak devam ediyor. İlk kez 2019 yılında başlatılan “BEM Onur kandili U10 minikler turnuvası” 2020 yıl covid 19 nedeniyle yapılamayan turnuva 2021 yılında ikinci kez, 2022 yılında ise üçüncü kez yapılırken bu yıl 4. kez yapılacak. U12 anı futbol turnuvasına Pera Larnaka Gençler Birliği, Yonpaş Dumlupınar, Yeniboğaziçi, Miracle Değirmenlik, Mehmetçik, 1461 İskele Trabzonspor Akademi takımlarından oluşan altı takım katılıyor. Ülkemizde ilk ve tek doğal zeminli çim halı sahası konumunda olan “Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili Spor kompleksi” doğal çim zeminli halı saha 40x20 öçlüler içerisinde yer alıyor.

12-13 Ağustos tarihleri arasında Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U12 anı futbol turnuvası 2 akşam sürecek. 6 takımın katılacağı turnuva tek devreli lig usulüne göre mücadele edeceği organizasyon final karşılaşmasıyla sona erecek. Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U12 anı futbol turnuvası final maçları sonrasında düzenlenecek ödül töreninde tüm takımlara kupalar, dereceye giren takımlara madalyalar, katkı koyanlara plaketler yetkililer tarafından verilecek.

ADI YAŞATILIYOR

“Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili Spor kompleksi” doğal çim zeminli halı sahada ana sponsor Boğaz Endüstri Madencilik Ltd tarafından organize edilecek olan Onur Kandili U12 anı futbol turnuvasına gereken değer veriliyor. 19 Ağustos 2013 yılında elim bir deniz kazası sonucu aramızdan ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısını yaşatmak için Boğaz Endüstri Madencilik Ltd Müdürü Erhan Bolkan’ın girişimleri sonucunda yapılan ve 29 Mayıs 2014 açılışı gerçeleştirilen “BEM Onur Kandili Doğal Çim Halı Saha” hizmete sunulan sahada U12 anı futbol turnuvası geleneksel hale getirilerek “Onur Kandili” adı ve anısının yaşatılması adına son derece anlam ve önem taşıyan bir organizasyon olma özelliğini koruyor.

ONUR KANDİLİ ANISINI YAŞATIYORUZ

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Genel Müdürü Erhan Bolkan, şirketlerinde çalışan olarak görev yapmış olan çok yönlü sporcuları Onur Kandili anısını yaşatmaya özen gösterdiklerini belirterek bu bağlamda organizasyonlar yapmaya devam edeceklerini belirtti. 2019 yılında başlatılan “Onur Kandili anı turnuvası” bu yıl dördüncü kez düzenleyeceklerine vurgu yapan genel müdür Erhan Bolkan, Onur Kandili U12 anı futbol turnuvasına gerekli özenin gösterildiğini söyledi. Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, olarak sadece ana sponsor olarak değil, sorumluluk bilinci içerisinde üzerlerine düşen görevi yapmaya devam ettiklerini belirten Erhan Bolkan, Onur Kandili’nin, çok önemli biri kişilik sahibi, çok yönlü sporcu, iş hayatından da paylaşımcı, yardımlaşmayı seven önemli bir yapıya sahip olduğuna vurgu yaparak aramızdan ayrılmasının ardından anısın yaşatmak için üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapmaya özen gösterdiklerini söyledi.

